В Самаре обсудили практики воспитания патриотизма

Фото: Самарская губернская дума

27 сентября женщины-депутаты всех законодательных собраний ПФО обсудили лучшие практики по воспитанию патриотизма и гражданской ответственности молодежи. Организатором VII заседания межпарламентской дискуссионной площадки выступила Самарская губернская дума.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы – модератор дискуссионной площадки Марина Антимонова отметила, что тема особенно актуальна в связи с последними событиями.

Когда к нам приехала делегация из Донецкой народной республики, мы долго общались на тему подрастающего поколения. Коллеги из Донбасса нам сказали: «Не стесняйтесь с детьми и молодежью говорить о любви к Родине и патриотизме. Иначе может быть поздно». Поэтому сейчас, когда над нашей страной нависла реальная угроза, необходимо объяснять ребятам, что происходит, почему нужно защищаться. Особенно это актуально для тех ребят, чьи отцы и матери будут призваны в армию. Дети должны понимать, что их родители – герои, что они защищают страну и их благополучие, их будущее, - сказала она.

В нашем регионе принят большой блок законодательства по патриотическому воспитанию. Среди наиболее эффективных и ярких событий, проводимых в губернии, Марина Антимонова отметила ежегодный парад Памяти в честь военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, памятные акции, посвященные Дню Победы: «Эстафета Вечного огня», «Письмо Победы», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», акции, посвященные Дню защитника Отечества, Дню призывника, государственной символике.

Депутаты областного парламента поделились и другими обширными практиками, которые реализуются в Самарской области. Прозвучала также информация и о лучших патриотических практиках Республики Татарстан, Кировской и Оренбургской областей. Обобщенный опыт по итогам дискуссии отразят в резолюции.

Эстафету парламентских дискуссий с участием женщин-депутатов в первом квартале 2023 года подхватит Законодательное собрание Пензенской области. Встреча будет посвящена вопросам оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.