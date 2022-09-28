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Происшествия28 сентября 2022 7:46

В Самарской области за час нашли угонщика автомобиля 73-летнего мужчины

Пенсионер оставил ключи в замке зажигания открытой машины
Ирина СИНЕГУБОВА
Так как рядом никого не было, парень решил покататься.

Так как рядом никого не было, парень решил покататься.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские в течение часа задержали угонщика автомобиля «ВАЗ-111130», который принадлежит 73-летнему житель села Алексеевка.

— Днем мужчина припарковал незапертую машину возле своего частного дома и оставил в замке зажигания ключи, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В вечернее время он увидел, что автомобиль пропал. На розыск отправился личный состав отдела полиции. Заглохшее транспортное средство обнаружили на одной из улиц села. 20-летний угонщик был задержан.

Молодой человек рассказал, что проходил по улице Ленинской, заметил автомобиль с ключом в замке зажигания и, так как рядом никого не было, решил покататься. Транспортное средство вернули владельцу. Уголовное дело расследовано и передано в суд.