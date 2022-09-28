В Самаре проведут автоматизированное распределение мест в детские сады 30 сентября 2022 года

В областной столице распределят места в детсады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре родителям сообщили, когда пройдет автоматизированное распределение мест в детские сады. Горожанам рекомендую проверить данные в заявлениях.

По информации городской администрации, распределение проведут 30 сентября 2022 года. Данные о наличии свободных мест родители смогут уточнить на официальном сайте. Также, самарцы имеют право выбрать предпочитаемый детский сад. Список необходимо составить в порядке убывания предпочтения.

Специалисты сообщили критерии порядка распределения: наличие права на внеочередное предоставление места, дата регистрации, возраст ребенка, желаемая дата зачисления. Родителям отправят информацию о зачислении.