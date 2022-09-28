Под Самарой иномарка без водителя сбила на обочине 72-летнюю пенсионерку

Необычное ДТП произошло в пгт. Волжский вечером 27 сентября 2022 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 27 сентября 2022 года, в пгт. Волжский в Красноярском районе произошло необычное ДТП. Примерно в 18:00 на улице Заводской иномарка без водителя сбила женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, аварию невольно устроила 62-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Rio. Она вышла из машины, и та начала самопроизвольное движение. В районе дома № 7 по улице Заводской иномарка выехала на обочину и сбила 72-летнюю женщину.

После случившегося пенсионерку увезли в ближайшую больницу. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.