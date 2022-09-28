В Самаре рассказали, как сэкономить на продуктах в сентябре 2022 года

Мониторинг проводят в торговых точках города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продуктах в сентябре 2022 года. Специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары.

По данным городской администрации на 28 сентября 2022 года, дешевле всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 250 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Охлажденные куры за 134 рубля/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Картофель за 15,19 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Гречневая крупа за 86,25 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Напомним, в Кировском районе пройдет сельскохозяйственная ярмарка.