В Самарской области в рамках делового форума обсудили преимущества ведения бизнеса в регионе

В регионе много возможностей и для инвесторов. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области прошел региональный деловой форум «Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты», в рамках которого Дмитрий Богданов представил основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства, а также инструменты поддержки бизнеса, действующие в регионе.

— Сегодня в этой сфере занято более 622 тысяч человек. Оборот средних и малых предприятий за первое полугодие этого года вырос по сравнению с прошлым годом на 12,9% и составил 431,35 миллиардов рублей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

По всем этим показателям Самарская область входит в 10-ку лучших регионов России, и занимает 2-е место в ПФО. В региональной сети центров «Мой бизнес» предприниматели могут получить консультацию по всем вопросам ведения своего дела. На сегодняшний день уже 12 тысяч предпринимателей получили услуги в этих центрах. Информация о мерах поддержки содержится также на портале.

Министр рассказал о всех видах поддержки, услугах по продвижению, размещению на маркетплейсах, а также участию в выставках, грантах для начинающих предпринимателей и социального бизнеса до 500 тысяч рублей.

— В текущей ситуации очень важно снижение административных барьеров для предпринимателей. Проверки заменили на профилактические визиты контролирующих органов. В Самарской области уже отменили более 4,5 тысяч плановых проверок из 5,6 тысяч запланированных», — пояснил Дмитрий Богданов.

В регионе много возможностей и для инвесторов. В Тольятти развивается особая экономическая зона. Резидентами являются 30 российских и зарубежных компаний, 13 из них уже запустили свои производства. Также работают четыре государственных промпарка.

По словам министра, в нынешних условиях важными являются производство импортозамещающей продукции, встраивание в производственные цепочки, производство комплектующих, а также работа в сфере внутреннего туризма.