Журналист «КП-Самара» занял второе место в федеральном конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Награждение победителей конкурса состоялось в Москве 28 сентября 2022 года / Фото: Наталия Волжанская

Журналист «Комсомольской правды» в Самаре Антон Черепок занял второе место на федеральном этапе конкурса «Вместе в цифровое будущее», который проводил «Ростелеком». Он стал одним из лучших в номинации «Радио и подкасты».

На конкурс было представлено более 12 тысяч работ. Антон Черепок участвовал с радиопрограммой «Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?». Второе место на федеральном этапе — отличный результат. Он доказывает, что самарская журналистика — одна из лидеров в стране.

— Сейчас часто говорят о скорости передачи данных, но нередко читатель и слушатель поражается цифрами, но что они значат, понимают далеко не все. Так что моей задачей было рассказать максимально доступно для людей, не погруженных в специфику связи, а заодно и рассказать интересно, чтобы это слушали! — поделился Антон Черепок.

По его словам, подкаст об истории развития скорости передачи данных занимает всего 10 минут. Однако этого хватило, чтобы жюри столь высоко оценило данную работу.

— Я рад, что программа удалась настолько, что достигла второго места в таком крутом конкурсе! — добавил Антон Черепок.