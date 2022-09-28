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Общество28 сентября 2022 8:56

В Самарской области жители пожаловались на огромную кучу мусора в Рубежном

Специалисты ликвидировали свалку
Алена ПРОВКИНА
На территории навели порядок. Фото: ЦУР Самара

На территории навели порядок. Фото: ЦУР Самара

В поселке Рубежном Самарской области местные жители пожаловались в социальных сетях на огромную кучу мусора. Специалисты отреагировали на сообщение.

По данным ЦУР, около полупустых контейнеров безответственные граждане оставляли сухие ветки, старую мебель и то, что не влезло в бак. Жители поселка стали складировать мусор рядом. Развозить хлам пришлось несколькими КАМАЗами. К счастью, специалисты ликвидировали свалку.

Помимо этого, жители Советского района смогли добиться благоустройства дороги к школе №66. Территорию привели в надлежащий вид.