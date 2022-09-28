Поликлинику на 1000 посещений в смену начнут строить под Самарой в декабре 2022 года

Новую поликлинику хотят построить до конца 2024 года Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самарской области построят новую поликлинику на 1000 посещений в смену. Ее планируют возвести в поселке Смышляевка Волжского района. Об этом стало известно на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Сейчас по поликлинике ведутся проектно-изыскательские работы. Приступить к строительству объекта планируется в декабре 2022 года, а ввести в эксплуатацию — в декабре 2024-го. Глава региона поручил возводить здание опережающими темпами и сдать его раньше намеченных сроков.

Напомним, сейчас в Самаре строят еще одну поликлинику. Она рассчитана на 700 посещений в смену. Ее возводят в Волгаре Куйбышевского района. Готовность объекта составляет 55%. Завершение работ намечено на декабрь 2023 года.

Кроме того, в начале следующего года в Самаре должны достроить новый корпус детской инфекционной больницы на улице Шверника. Объект планируют сдать на год раньше намеченных сроков.