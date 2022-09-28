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Общество28 сентября 2022 9:06

В Самаре за первый день отопительного сезона подключили 15% многоквартирных домов

Отопление во все дома планируют дать в течение двух недель
Ирина СИНЕГУБОВА
В общей сложности основные объекты социальной сферы подключены уже на 71%.

В общей сложности основные объекты социальной сферы подключены уже на 71%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 27 сентября, в Самаре начался отопительный сезон. За один день подключили отопление в более чем 1,5 тысячи домов.

— Темпы подачи тепла ресурсоснабжающие организации только наращивают, — рассказали в администрации Самары.

В числе первых отопление подключили в социальных объектах. Почти 90% детский садов в настоящий момент обеспечены теплом. Также теплые батареи уже в 60% объектов здравоохранения и 80% учреждений опеки и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей, а также в 2/3 школ.

В общей сложности основные объекты социальной сферы подключены уже на 71%. Помимо этого, идет подключение образовательных учреждений (вузы и сузы), культуры и спорта.