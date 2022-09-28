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Общество28 сентября 2022 9:24

В Самарской области водителей предупредили о возможных опасностях на дороге

Они связаны с погодными условиями
Алена ПРОВКИНА
В регионе бушует непогода

В регионе бушует непогода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области автолюбителей предупредили о возможных опасностях на дороге из-за непогоды. В регионе обвялен желтый уровень опасности.

В губернии на протяжении нескольких часов днем, 28 сентября 2022 года, льет дождь. Автоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать дорожных происшествия. Также стоит помнить, что на мокрых автомобильных участках сцепление колес с проезжей частью снижается.

Напомним, специалисты рассказали, какая погода будет на этой рабочей неделе. Жителям стоит подготовить зонты и теплые вещи.