Депутату Самарской губдумы дали неделю отсрочки на мобилизацию

Народный избранник сообщил о вручении ему повестки / Фото: vk.com/abdalkinmikhail

Жителям Самарской области продолжают приходить повестки в военкомат. Одну из них в понедельник, 26 сентября 2022 года, получил депутат губернской думы Михаил Абдалкин. Он является рядовым запаса. Ему дали неделю на сборы. Об этом народный избранник сообщил на свой странице в соцсети.

Депутат фракции КПРФ должен будет явиться в военкомат Новокуйбышевска 3 октября 2022 года. Михаилу Абдалкину дали неделю отсрочки от мобилизации, чтобы он успел собраться и оформить необходимые документы.

Напомним, в Самарской области по частичной мобилизации призвали почти 300 государственных и муниципальных служащих. Среди них: сотрудники администрации губернатора, региональных министерств, мэрий муниципалитетов, а также депутаты «Единой России». Все они получили повестки и уже прибыли в военные части.