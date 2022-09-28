В Самаре многие компании отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди сотрудников

В некоторых компаниях настаивают на ношении масок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, что большинство компаний отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди сотрудников. Так считают представили 4 из 10 организаций.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, почти каждая вторая компания продолжает проводить мероприятия по борьбе с вирусом. Многие организации отметили вспышку заболеваемости в августе и сентябре 2022 года. Некоторые руководители обеспечивают вакцинацию и ревакцинацию персонала, а также требуют соблюдать масочный режим.

Помимо этого, работодатели отправляют сотрудников на удаленку. На значительное увеличение зараженных обратили внимание 13% компаний.