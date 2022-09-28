В Самарской области открылась модельная библиотека нового поколения

В библиотеке планируют реализовать 16 интерактивных просветительских проектов. Фото: правительство Самарской области

Вчера, 27 сентября, открылась модельная библиотека нового поколения «Фолиант» в Тольятти. Теперь в городе работает три таких библиотеки.

— Есть современная техника для работы и творчества, в том числе моноблоки, ноутбуки, планшеты, проекционное и звуковое оборудование, — рассказали в правительстве Самарской области.

Для читателей появились новые пространства, среди которых молодёжный зал «Открытие», «Пространство воркшопа», детская литературная лаборатория, гостиная «Город читает», студия творчества, летняя открытая площадка «Библиотайм».

В библиотеке планируют реализовать 16 интерактивных просветительских проектов для жителей разных возрастов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроили уличный пандус, сделали кнопки вызова персонала на входной двери и в санузле, расширили дверные проёмы, оборудовали санузел с поручнями и другими приспособлениями.

В широком смысле слова под фолиантом понимают любое издание большого формата. Библиотека № 18 – небольшая по площади, около 100 квадратных метров, но способна вместить многое, как и большеформатная книга-фолиант. По итогам года в регионе их будет 26.