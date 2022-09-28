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Общество28 сентября 2022 10:27

В Самарскую область с рабочим визитом прибыли участники Ассоциации инновационных регионов России

В рамках визита губерния поделится опытом с субъектами-участниками АИРР
Полина КАРПОВА
В течение трех дней делегация ознакомится с инновационными площадками региона. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В течение трех дней делегация ознакомится с инновационными площадками региона. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В Самарскую область прибыли участники Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). В ее состав входят 18 субъектов страны, в числе которых – Нижегородская, Иркутская, Ульяновская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Тюменская, области, а также Республики Татарстан, Башкортостан, Мордовия, ХМАО и Алтайский край.

В рамках визита участники делегации будут обмениваться опытом, а также ознакомятся с региональными инновационными площадками. В течение трех дней они посетят особую экономическую зону «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина», индустриальный парк «Преображенка», крупные промышленные предприятия и университеты.

– В Самарской области уделяется большое внимание развитию инновационной активности предприятий. Мы постоянно расширяем возможности для инноваторов, помогаем им на всех этапах претворения их идей в жизнь, привлекаем федеральные инструменты развития. Самарская область накопила большой опыт и готова делиться своими лучшими практиками с другими, – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Самарская область также является участником АИРР – регион вошел в Ассоциацию в 2012 году. За прошлый год показатель инновационной активности региональных предприятий составил 18,2%, что в 1,5 раза выше среднероссийского показателя. Сегодня регион занимает 5-е место по уровню инновационной активности в стране. Таких результатов удалось добиться за последние три года – тогда Самарская область находилась на 49-м месте.