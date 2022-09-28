В Тольятти прошел фестиваль национального кино, который посетили более 600 человек

Жители смогли посмотреть кино под открытым небом. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области прошел фестиваль национального кино. Мероприятие посетило более 600 человек.

По данным городской администрации, фестиваль проводят уже второй год около памятника В.Н. Татищеву. Местные жители и гости Автограда смогли посмотреть фильмы производства Белоруссии, Китая, Сербии и Турции. Фильмы предоставили посольства и консульства стран.

За несколько дней мероприятие на свежем воздухе были продемонстрированы те кинокартины, которые смогут рассказать о культуре страны-производителя. Напомним, в прошлом году на фестивале представили японское, французское, итальянское и немецкое кино.