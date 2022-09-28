В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который избил и зарезал своего товарища

Ближайшие годы осужденный проведет в колонии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд поставил точку в преступлении, которое произошло в марте 2022 года в Новокуйбышевске. В одном из домов по улице Егорова гуляла компания мужчин. Алкогольная вечеринка не обошлась без ссоры – в какой-то момент один из местных жителей начал конфликтовать со своим знакомым. Результат оказался плачевным.

Как сообщали в региональном СУ СК, 46-летний обвиняемый, не выдержав угроз со стороны своего оппонента, схватил кухонный нож и вонзил ему в грудь. После этого он начал избивать мужчину. В общей сложности потерпевшему было нанесено не менее 19 ударов, он скончался на месте. Обвиняемый покинул место преступления, но был задержан сотрудниками регионального ГУ МВД.

На днях уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины было рассмотрено в суде. Его признали виновным по статье 105 УК РФ «Убийство» и приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.