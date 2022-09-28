В Самаре впервые пройдут «Городские практики», посвященные развитию застроенных территорий

«Городские практики» пройдут в смешанном формате. Фото: ЦСК «Нулевая комната»

Впервые в Самаре с 4 по 15 октября пройдет бесплатная просветительская программа «Городские практики». Она будет посвящена комплексному развитию застроенных территорий в центре города.

— За две недели участники разработают учебные проекты и подготовят рекомендации по работе с застроенными территориями Самары в формате чек-листа, — сообщает ЦСК «Нулевая комната».

Чтобы это сделать, необходимо будет провести предпроектный анализ территорий и сформулируют проблемы, которые препятствуют их развитию. Заявку можно подать до 28 сентября.

«Городские практики» пройдут в смешанном формате. С 4 по 10 октября будут онлайн-лекции, а также участник проведут самостоятельное исследование территории. С 11 по 15 октября состоятся очные практические семинары и защиты проектов.

К участию приглашаются архитекторы, сотрудники администраций, представители локального бизнеса и городские активисты из Самары и соседних городов.