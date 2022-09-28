В Тольятти водитель скутера при перестроении не уступил дорогу «Гранте» и попал в больницу

Невнимательный водитель устроил ДТП и сам в нем пострадал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем во вторник, 27 сентября 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошло серьезное ДТП. В 14:05 на улице Спортивной под колеса автомобиля «Лада Гранта» угодил водитель скутера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 61-летний мужчина на двухколесном транспорте. Он, двигаясь в направлении улицы Маршала Жукова, решил перестроиться. При этом водитель скутера не уступил дорогу попутной «Гранте» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате произошедшего водитель скутера получил различные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.