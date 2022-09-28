Стало известно, как будут перекрывать улицу Ново-Садовую в Самаре из-за строительства метро

Работы на площадке идут полным ходом. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Реализация проекта потребует некоторых нововведений, в числе которых – перекрытие улично-дорожной сети. В частности, в октябре власти планируют ввести временную схему организации движения по улице Ново-Садовой (от ул. Первомайской до ул. Полевой). При этом отмечается, что неудобства для горожан будут минимизированы.

Как сообщили в мэрии, для транспорта могут оставить одну полосу движения по улице Ново-Садовой – в период работ движение будет односторонним, с выходом на улицу Полевую.

– Чтобы обеспечить пропускную способность перекрестка, разработаны варианты светофорных фаз для различных условий, в зависимости от трафика. Будем контролировать ситуацию и при необходимости предпринимать корректирующие действия, если понадобится – даже в ручном режиме, – рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

Отметим, что в следующему году запланировано перекрытие улицы Самарской – ограничения введут в районе улицы Ярмарочной. Предварительные сроки уже озвучены.