В Самарской области завершился ремонт автодороги «Урал» - Солнечная Поляна – Ширяево

В Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря работам, в регионе туристические маршруты стали более комфортными.

По полученным данным, в этом году в губернии обновили дорожное покрытие еще на 392 объектах. Особое внимание уделили туристическим маршрутам. Специалисты завершили ремонт автомобильной дороги «Урал» - Солнечная Поляна - Ширяево, общая протяженность которой превысила 47 километров. Работы стартовали еще в прошлом году. Сотрудники службы полностью привели участок к нормативу.

Благоустройство дорог и маршрутов продолжается. В регионе протяженность отремонтированных дорог за счет средств нацпроекта составит более 324 километров в 2022 году.