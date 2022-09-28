Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца пробудет в Самаре до 26 октября 2022 года

Верующие смогут помолиться рядом со святыней / Фото: Храм в честь св. прав. Александра Чагринского

Во вторник, 27 сентября 2022 года, в Самару прибыла православная святыня. В город привезли ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Их разместили в храме в честь святого праведника Александра Чагринского (ул. Днепровская, 2а).

— Мощи Николая Чудотворца будут пребывать в нашем храме с 17 сентября по 26 октября 2022 года. Ежедневно перед ковчегом со святыней будет служиться молебен. Начало в 19:00, — сообщили в соцсети представители религиозной организации.

Верующих приглашают в храм — приложиться к святым мощам и помолиться за родных и близких. Считается, что Николай Чудотворец помогает в исцелении болезней и в избавлении от несправедливости в судебных делах. Также его считают покровителем путешественников и моряков.