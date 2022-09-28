Грузовик с капустой опрокинулся на трассе М-5 в Самарской области

Грузовик врезался в фуру и легковушку, а затем перевернулся / Фото: vk.com/tlt_01

Во вторник, 27 сентября 2022 года, на трассе М-5 между Тольятти и Жигулевском произошло серьезное ДТП. Там перевернулся грузовик, который перевозил капусту. В итоге главный ингредиент щей разбросало по дороге. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места аварии.

Всю капусту из "Газели" разбросало по дороге / Фото: vk.com/tlt_01

Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным полицейских, ДТП спровоцировал 24-летний водитель грузовой «Газели». Он врезался в стоящую фуру «Скания», а затем отлетел на попутный автомобиль Mitsubishi. После этого грузовик с капустой опрокинулся на крышу.

Насколько известно, обошлось без пострадавших. Машины получили различные механические повреждения. Из-за аварии движение по трассе некоторое время было затруднено.