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Происшествия28 сентября 2022 12:22

Грузовик с капустой опрокинулся на трассе М-5 в Самарской области

Все содержимое автомобиля разбросало по дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
Грузовик врезался в фуру и легковушку, а затем перевернулся / Фото: vk.com/tlt_01

Грузовик врезался в фуру и легковушку, а затем перевернулся / Фото: vk.com/tlt_01

Во вторник, 27 сентября 2022 года, на трассе М-5 между Тольятти и Жигулевском произошло серьезное ДТП. Там перевернулся грузовик, который перевозил капусту. В итоге главный ингредиент щей разбросало по дороге. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места аварии.

Всю капусту из "Газели" разбросало по дороге / Фото: vk.com/tlt_01

Всю капусту из "Газели" разбросало по дороге / Фото: vk.com/tlt_01

Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным полицейских, ДТП спровоцировал 24-летний водитель грузовой «Газели». Он врезался в стоящую фуру «Скания», а затем отлетел на попутный автомобиль Mitsubishi. После этого грузовик с капустой опрокинулся на крышу.

Насколько известно, обошлось без пострадавших. Машины получили различные механические повреждения. Из-за аварии движение по трассе некоторое время было затруднено.