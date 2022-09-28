Самарские граждане «серебряного возраста» смогут воспользоваться новым сервисом на Госуслугах

Проект успешно прошел защиту. Фото: правительство Самарской области

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области успешно прошла защита проекта, разработанного в рамках жизненной ситуации «Подготовка и выход на пенсию». Сервис появился на основе регионального портала Госуслуг в рамках акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) с учетом принципов Национальной социальной инициативы (НСИ).

– Результатом проекта должно стать максимальное продление активной социальной и трудовой жизни, улучшение качества жизни граждан «серебряного возраста». Проект работает и важен каждому, кто задумывается о пенсионном возрасте, – рассказал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

В новый сервис войдут несколько разделов, в том числе «Мое здоровье», «Выплаты, льготы и пособия», «Работа и допобразование», «Культура, досуг, спорт» и другие. Граждане смогут записаться на прием к врачу, оформить льготы и выплаты, узнать о культурных мероприятиях и многом другом, получить юридическую помощь. В общей сложности жителям «серебряного возраста» будет доступно более 100 услуг.

Не исключено, что в дальнейшем практика распространится в других субъектах России.

– Уверен, что опыт Самарской области будет востребован многими регионами – это Московская область, Камчатка, Адыгея, где коллеги работают в таких же командах с этой же жизненной ситуацией. Самара немного впереди этих регионов, потому что здесь есть мощная поддержка регионального правительства, – отметил ментор социального акселератора, эксперт РАНХИГС Алексей Гаврилов.

Сервис будет полностью доработан до конца октября.