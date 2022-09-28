Автопробег «АВТОВАЗ рулит» стартует в Самарской области 29 сентября 2022 года

АВТОВАЗ готов трудоустроить до 4 тысяч новых работников Фото: правительство Самарской области

В четверг, 29 сентября 2022 года, в Самарской области стартует масштабный автомарафон «АВТОВАЗ рулит». Он призван привлечь новых работников на предприятие.

Автогигант намерен наращивать производство. К примеру, в 2023 году он должен выпустить до 500 тысяч автомобилей, а в 2024-2025 годах — поставить на конвейер новые модели LADA. В связи с этим предприятие готово трудоустроить до 4 тысяч новых сотрудников.

В течение месяца участники автопробега будут колесить по городам региона. У них запланированы остановки на центральных площадях и у ДК. Там будут работать презентационные площадки. Заинтересованные в трудоустройстве жители смогут пообщаться с сотрудниками кадровой службы АВТОВАЗа.

Марафон стартует 29 сентября от Дворца спорта «Волгарь» в Тольятти. С 12 до 15 часов там пройдет первая сессия акции «АВТОВАЗ рулит». Вечером того же дня участники автопробега посетят Жигулевск. Информационно-выставочный павильон там будет работать с 16 до 19 часов.

В пятницу, 30 сентября, автопробег пройдет через Октябрьск и Сызрань. В этих городах запланированы трехчасовые остановки. На следующий день колонна автомобилей LADA прибудет в Чапаевск и в Новокуйбышевск. В воскресенье, 2 октября, участники марафона посетят Самару, 7 октября — Отрадный и Кинель, 8 октября — Похвистнево.