Круглые сутки в сети: сколько жителей Самарской области активно пользуются интернетом

Интернетом регулярно пользуется больше половины населения региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России подсчитали количество активных интернет-пользователей. То есть тех, кто заходит в сеть ежедневно или почти каждый день. С 2017 по 2021 год число таких людей увеличилось более чем на треть — на 24 млн человек. Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, в каких регионах жители активно пользуются интернетом, а в каких онлайн бывают нечасто.

Самарская область попала в список регионов, где меньше всего активных пользователей интернета. В губернии таких 67,3% от всего населения, то есть около 2 млн человек. Оставшаяся часть жителей заходит в сеть редко или вообще не появляется там. Еще меньше, чем в Самарской области, пользуются интернетом жители Мордовии, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Новгородской, Липецкой и Тверской областей, Марий Эл.

Лидеры по частым заходам в сеть — Ямало-Ненецкий автономный округ (94,3% — около 400 тысяч человек), Чечня (93,7% — 967 тысяч) и Ханты-Мансийский автономный округ (90,6% — 1,2 млн).

Добавим, за последние годы доля интернет-пользователей среди молодежи от 15 до 34 лет сократилась с 50,7 до 37,7%, среди среднего возраста от 35 до 59 лет выросла до 48,7%, а среди пенсионеров 60+ увеличилась в 2,5 раза и составила 13,6%.