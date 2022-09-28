Под Самарой экс-начальница почты отправится под суд за хищение пенсий и социальных пособий

В общей сложности обвиняемая присвоила более 114 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном будут судить бывшую начальницу одного из почтовых отделений. Ее обвиняют по двум статьям – 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения» и 292 УК РФ «Служебный подлог».

Как сообщает СУ СК по Самарской области, преступления были совершены в период с октября 2021 по апрель 2022 года. Следствие полагает, что обвиняемая периодически присваивала товарно-материальные ценности. Их она брала со склада и стеллажей на почте и использовала по своему усмотрению. В общей сложности она похитила более 500 товаров на сумму свыше 77 тысяч рублей.

Однако это нарушение закона оказалось не единственным.

– В период с января по июль 2022 года обвиняемая, имея беспрепятственный доступ к кассе, присвоила более 114 тысяч рублей. Часть из них предназначалась для выплаты гражданам пенсий и иных социальных пособий. Чтобы скрыть хищения она вносила заведомо ложные сведения в поручения о получении соответствующих выплат адресатами, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

В данный момент расследование по делу завершено. В ближайшее время его рассмотрит суд.