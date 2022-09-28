ВТБ Лизинг предлагает полуприцепы и зерновозы FoxTrailer со скидкой 100 000 рублей

ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с российским заводом - производителем прицепов FoxTrailer предлагает бортовые и самосвальные полуприцепы, а также зерновозы на выгодных условиях. При покупке техники в лизинг скидка от рекомендованной розничной цены составит 100 тысяч рублей. Спецпредложение действует до 31 декабря 2022 года.

Со скидкой стоимость бортового полуприцепа FoxTrailer составит 2 690 000 рублей. При сроке лизинга 5 лет и авансе 49% ежемесячные платежи будут равняться 38 852 рубля. При этом на налогах можно сэкономить еще более 1 млн рублей. Если брать в финансовую аренду зерновоз FoxTrailer с рекомендованной розничной ценой 2 200 000 рублей на тех же условиях, ежемесячные платежи составят 33 437 рублей, а налоговые преимущества могут превысить 800 000 рублей*.

Производитель заявляет, что одним из преимуществ техники FoxTrailer является оснащение рамой усиленной конструкции, проверенной сложными дорожными условиями. Кроме того, в базовой комплектации техники используются комплектующие европейских производителей.

«ВТБ Лизинг продолжает расширять партнерство с официальными дистрибьюторами российской техники. В рамках сотрудничества с заводом FoxTrailer мы предлагаем прицепную технику и зерновозы со скидкой. В дополнение к привлекательной стоимости техники нашим клиентам доступны различные опции при входе в сделку: минимальный аванс, минимальные ежемесячные платежи или минимальная переплата за лизинг, которые позволяют выбирать оптимальные для грузоперевозчиков платежи и комфортно пользоваться транспортным средством в период финансовой аренды. Налоговые льготы, которые снижают стоимость владения машиной по договору лизинга, также остаются важным преимуществом этого вида финансирования», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

Справочно:

Завод «FOX Trailer» - один из ведущих российских производителей грузовой техники с полным технологическим циклом производства. Это крупнейшее предприятие на юге страны по производству автопоездов, полуприцепов, прицепов, шасси и кузовных надстроек.

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* - Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).