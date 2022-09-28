Самарские супруги развивают бизнес по производству ювелирных изделий

Семейный бизнес успешно работает вот уже пять лет. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Региональные предприниматели не перестают удивлять земляков своим производством. В их числе – Вячеслав и Ирина Шаровы. Супруги уже пять лет занимаются производством ювелирных изделий. Изначально семья Шаровых запустила бренд брутальных мужских украшений BonnFactory, в 2020 году появился еще один, нацеленный на женскую аудиторию – BUNTARKA. Позднее на улице Фрунзе открылся магазин с одноименным названием.

Свои украшения Вячеслав и Ирина создают из серебра. Кроме того, у них есть природная коллекция.

– Например, для создания изделий в виде шишек мы используем настоящие ольховые шишки, отливаем по старинной технологии: закрываем в гипсовую оболочку, обжигаем при правильном цикле и заливаем металл. Таким образом, изделия не повторяются и являются уникальными, как это и бывает в природе, – рассказал Вячеслав Шаров.

Интересно, что начинали супруги практически с нуля – Вячеслав даже самостоятельно варил первые станки. Позднее бизнес вырос и в ход пошло российское оборудование. Хорошим подспорьем в развитии своего дела стал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», преимущество которого оценили многие самарские производители.

Вся работа ведется на российском оборудовании. Фото: министерство экономического развития Самарской области

– Стабильная работа малого бизнеса – один из наших безусловных приоритетов. Мы предоставляем предпринимателям широкий спектр услуг: от консультаций, помощи в продвижении, образовательной поддержки до льготных микрозаймов и содействия при выходе на экспорт, – отметил министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.

В настоящий момент предприниматели производят 1,5 кг украшений в месяц – это примерно 350 изделий. Шаровы работают не в одиночку – у них в штате 7 сотрудников. Однако они планируют увеличить число работников, а также открыть «островок» по продаже ювелирных изделий в торговом центре.

Вместе с супругами работают 7 сотрудников, однако они намерены увеличить штат. Фото: министерство экономического развития Самарской области

– Мы работаем на пределе возможностей. Вместе с открытием новой точки будем увеличивать и штат сотрудников, и оборот металла, – поделилась Ирина Шарова.