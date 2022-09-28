В Тольятти отправили под арест подозреваемого в поджоге местной администрации

ЧП в администрации города произошло в ночь на 22 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с поджогом администрации Тольятти набирает обороты. Предполагаемого поджигателя здания, 35-летнего Павла К., отправили под арест. Соответствующее решение принял суд Центрального района Автограда.

Предположительно, мужчина использовал горючую жидкость. Согласно первоначальным показаниям, задержанный признал свою вину, пишет ВолгаНьюс.

Напомним, ЧП в здании администрации Автограда на улице Белорусской, 33 произошло в ночь на 22 сентября. Возгорание началось у входа в помещение – здесь загорелись дверь и обшивка потолка. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. С огнем боролись 25 человек, пострадавших нет.