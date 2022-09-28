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Общество28 сентября 2022 15:56

В Самаре полицейские могут получить сроки за фальсификацию дел о наркотиках

На скамье подсудимых оказались 6 правоохранителей, 15 «понятых» и «наркоманов»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В суде состоялись прения сторон по уголовному делу

В суде состоялись прения сторон по уголовному делу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские полицейские, которых обвиняют в фальсификации наркопреступлений, могут получить реальные сроки. Об этом стало известно 28 сентября после прений сторон.

Следствие полагает, что фальсификация дел велась с 2015 по 2017 год. Предполагается, что полицейские задерживали людей, после чего звали «понятых». Вот только роль последних, а также закупщиков веществ играли «свои люди». Они ставили подписи под ложными показаниями по просьбе правоохранителей. А предполагаемых «продавцов» оперативники якобы заставляли признаваться в сбыте наркотиков.

Во время судебного заседания 28 сентября для обвиняемых запросили реальные сроки. Каждого из полицейских, в зависимости от преступления, требуют лишить свободы на 8 лет и 6 месяцев, 6 лет, 7 лет, 7 лет и 6 месяцев, пишет ВолгаНьюс.

Решение по делу будет известно в ближайшее время.