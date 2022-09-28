В Загородном парке впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022»

На несколько часов парк превратился в оздоровительную площадку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

18 сентября территория Загородного парка превратилась в настоящую оздоровительную площадку. Здесь впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022». С 11:00 до 18:00 горожане посетили множество площадок, посвященных здоровому образу жизни.

В этот день на парковке парка работали передвижные мобильные комплексы для диагностики. Гости могли пройти флюорографию, маммографию и стоматологический осмотр, а также измерить сатурацию, сделать прививки от гриппа и Covid-19. А в шатрах клиник «Моя наука», «Школа здоровья» и «Самарская офтальмологическая клиника» посетителей знакомили с возможностями аппаратной диагностики.

Представители «РЖД-медицина» представили новый формат развлечений: настоящее медицинское шоу с выступлением ведущих врачей области, интерактивным общением и наглядными пособиями. В шатре «Центра аллергологии и иммунологии» самарцы могли узнать все необходимое об аутоиммунных заболеваниях, а в шатре «Клиники Корытцевой» – последние новости эстетической медицины. Не обошлось без призов и выгодных предложений – к примеру, они действовали в шатрах «МЛЦ» или «Оптики Brand».

– У каждого свой путь к здоровью, поэтому нашей задачей стало показать все многообразие дорог, которые в конечном итоге ведут к замечательному самочувствию, – рассказала директор журнала «Здоровье. Медицина. Красота» Альбина Голодяевская.

Помимо прочего, участники фестиваля слушали интересные лекции о здоровье от знаменитых спикеров Самары, упражнялись в скандинавской ходьбе, смотрели детский футбольный турнир. Особое удовольствие гостям мероприятия принесло общение с легендарными игроками-ветеранами «Крыльев советов».