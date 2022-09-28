Прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности на «Птичьем рынке» в Самаре

Суд обязал ООО "Паритет" устранить выявленные нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Паритет» предстоит устранить нарушения пожарной безопасности на «Птичьем рынке» в Самаре. Их в торговых павильонах на улице Ново-Вокзальной, 2а обнаружила прокуратура. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, в некоторых торговых точках отсутствовали средства пожаротушения, системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

– По результатам прокурорской проверки в отношении руководителя ООО «Паритет» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Оно было удовлетворено, – рассказали в прокуратуре Советского района Самары.

Надзорный орган провел еще одну проверку. Она показала, что порядок в торговых точках был наведен, но не в полном объеме. Тогда прокуратура направила иск в суд, в котором потребовала обязать ООО «Паритет» полностью устранить нарушения. Заявление было удовлетворено.