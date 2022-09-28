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Общество28 сентября 2022 17:24

В Тольятти пенсионер получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей из-за падения на льду

Соответствующее решение принял суд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мужчина получил травму во время движения по пешеходному переходу, содержание которого находится на контроле местной организации

Мужчина получил травму во время движения по пешеходному переходу, содержание которого находится на контроле местной организации

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти прокуратура взыскала компенсацию в пользу 71-летнего пенсионера, который получил травму, упав на льду. Информацию сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Инцидент произошел 21 января текущего года. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу. Оказалось, что тот покрылся наледью. В результате пенсионер поскользнулся, упал и сломал плечевую кость.

Выяснилось, что следить за состоянием участка должно ООО «ДРСУ» – именно с этой организацией был заключен муниципальный контракт. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

– Прокурор района в интересах пенсионера обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение, – рассказали в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Суд принял сторону истца. Теперь пенсионеру должны выплатить 55 тысяч рублей, из которых 50 тысяч – компенсация морального вреда, а 5 тысяч – возмещение расходов на лечение.