В Тольятти пенсионер получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей из-за падения на льду

Мужчина получил травму во время движения по пешеходному переходу, содержание которого находится на контроле местной организации Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти прокуратура взыскала компенсацию в пользу 71-летнего пенсионера, который получил травму, упав на льду. Информацию сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Инцидент произошел 21 января текущего года. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу. Оказалось, что тот покрылся наледью. В результате пенсионер поскользнулся, упал и сломал плечевую кость.

Выяснилось, что следить за состоянием участка должно ООО «ДРСУ» – именно с этой организацией был заключен муниципальный контракт. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

– Прокурор района в интересах пенсионера обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение, – рассказали в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Суд принял сторону истца. Теперь пенсионеру должны выплатить 55 тысяч рублей, из которых 50 тысяч – компенсация морального вреда, а 5 тысяч – возмещение расходов на лечение.