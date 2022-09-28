В самарской школе по требованию прокуратуры установят поручни на пандусе

Руководству учреждения предстоит устранить все нарушения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Советского района Самары решила вопрос с обеспечением маломобильных граждан доступной средой в образовательных учреждениях. Надзорный орган выявил нарушения в общеобразовательной школе №114. Здание оборудовали пандусом, однако поручни на нем отсутствовали.

– Проверка показала нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов в образовательном учреждении, – уточнили в прокуратуре Советского района.

Надзорный орган потребовал устранить нарушения – соответствующее представление было внесено в адрес директора школы. В отношении него также возбудили административное дело по статье 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

Вопрос находится на рассмотрении.