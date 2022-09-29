Под Самарой мужчина попал под уголовное дело из-за хищения огнестрельного оружия у родственника

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло в селе Падовка Пестравского района. У одного из местных жителей пропало огнестрельное оружие. Подозрения пали на родственника, который только недавно вышел на свободу.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, о хищении оружия заявил сам пострадавший. Мужчина рассказал, что из его частного дома исчезло гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-81. Отмечается, что им он владел на законных основаниях.

Выяснилось, что вор свободно проник в помещение – дверь не была заперта. Оружие хранилось в металлическом шкафу. Злоумышленник взломал дверцу и унес имущество.

Под подозрение полицейских попал 46-летний родственник пострадавшего. Мужчина в июне текущего года освободился из мест лишения свободы – отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. После задержания он во всем сознался и пояснил, что продал оружие знакомому, с которым находился в заключении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия». Ружье вернули хозяину, расследование продолжается.