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Общество29 сентября 2022 4:39

В Самаре необычное растение продается за 100 тысяч рублей в сентябре 2022 года

Объявление о продаже висит с 18 сентября
Ирина СИНЕГУБОВА
Для сравнения кокколобу продают в Татарстане за 300 рублей. Фото: скриншот

Для сравнения кокколобу продают в Татарстане за 300 рублей. Фото: скриншот

В Кировском районе Самары на Ракитовском шоссе житель продает необычное растение "Кокколоба ягодоносная" за 100 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Авито.

— Это растение из Флориды, с побережья атлантического океана, неядовитое, растёт в квартире без проблем. И очень редкое, — заявляет продавец в описании.

Объявление о продаже висит с 18 сентября, пока желающих купить редкое растение не нашлось. Для сравнения кокколобу продают в Татарстане за 300 рублей, это объявление также размещено на Авито.

По словам экспертов, чаще всего растение произрастает на морских пляжах, а кисти плодов, похожие на виноградные гроздья, дали ему второе очень распространенное название – Морской виноград. В домашних условиях цветение и плодоношение почти не наблюдается.

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