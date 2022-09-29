«Подойдет в качестве подарка»: в Самарской области продают картошку за 50 тысяч рублей

Завышенную стоимость продавец объяснил необычной формой овоща. Фото: Авито.

Жители региона не перестают удивлять своим креативом и предпринимательским талантом. Интернет-пространство пестрит объявлениями о необычных, но весьма дорогостоящих товарах.

Однако из таких объявлений появилось на сайте «Авито». Тольяттинец выставил на продажу картофель. Цена удивляет – за клубень он просит аж 50 тысяч рублей. Необычную для овоща стоимость продавец объясняет его «интересной формой».

– Подойдет в качестве юморного подарка, презента, – пишет автор объявления.

Отметим, что информация о продаже была опубликована 25 сентября. Нашлись ли желающие приобрести необычную картошку пока неизвестно.

Напомним, ранее в Самаре появилось объявление о продаже интересной купюры номиналом в 1000 рублей. За ее необычный номер продавец просил 999 999 999 рублей. А другой предприимчивый самарец планировал продать бракованную копейку. Монету он был готов отдать за 3 млн. рублей и автомобиль.