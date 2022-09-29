В Самаре задержали 25-летнего жителя соседней республики с поддельными правами

По результатам экспертизы, документ сделали комбинированным способом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В 3:00 на 43 километре Красноглинского шоссе в Самаре полицейские задержали 25-летнего парня с поддельным водительским удостоверением.

— Для проверки документов остановили водителя седельного тягача Renault T с полуприцепом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Документ на право управления большегрузом гражданин одной из соседних республик заказал и приобрел через интернет. Молодой человек проживает в Москве.

По результатам экспертизы, документ сделали комбинированным способом. Серийная нумерация поддельная, выполнена цветной электрофотографией. Помимо этого, отсутствовали элементы защиты, предусмотренные законом.

Ранее водитель одного из обществ с ограниченной ответственностью к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы до одного года.