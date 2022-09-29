В Тольятти в ночь на 29 сентября 2022 года сгорела машина

На месте ЧП работали спецслужбы

В ночь на 29 сентября 2022 года в Тольятти произошло ЧП. В одном из дворов сгорел припаркованный автомобиль. Информацией и кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

По словам местных жителей, инцидент произошел во дворе по улице Механизаторов, 24 и напугал жильцов.

– Ночью проснулись от звука взрыва на улице. Выглянули в окно, а там во всю полыхает машина, – сообщают очевидцы.

На кадрах видно, что пожар был довольно серьезным. Свет от пламени распространился по всему двору. Тольяттинцы не исключают, что автомобиль сильно пострадал от возгорания.

– Газовое оборудование рвануло. Сгорели еще 2 машины – они находились по соседству с той, что первая начала гореть, – рассказали местные жители.

Известно, что на месте происшествия работали пожарные. Причина ЧП в данный момент неизвестна.