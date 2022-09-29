Стало известно, что четверти самарцев несколько раз в неделю звонят мошенники

Каждый десятый самарец поверил мошенникам и потерял деньги и имущество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SuperJob, проведенному с 12 по 27 сентября 2022 года, четверти самарцев несколько раз в неделю звонят мошенники.

— Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются самарцы, доход который от 80 тысяч рублей в месяц, — сообщает SuperJob.

Каждый день 13% жителей Самары сталкиваются с телефонными звонками от мошенников, раз в неделю – 24%, несколько раз в месяц – 26%, несколько раз в год – 15%, раз в несколько лет – 6%. Совсем никогда не сталкивались с подозрительными звонками 9% горожан.

Также опрос показал что каждый десятый самарец поверил мошенникам и потерял деньги и имущество. Но большинство опрошенных распознавать подвох (83%). Чаще всего от телефонных аферистов страдают женщины – 18% против 12% мужчин.

Обманывать больше всего удается людей старше 45 лет (21%). По сравнению с исследованием прошлого года, с еженедельными звонками мошенников люди сталкиваются на 5% чаще. Время проведения: