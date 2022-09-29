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Происшествия29 сентября 2022 5:34

В Самаре мошенники оставили 62-летнюю учительницу без 350 тысяч рублей

Злоумышленники работали по уже знакомой схеме – они представились сотрудниками банка
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории региона продолжаются слушания мошенничества. На этот раз от жуликов пострадала 62-летняя учительница из областного центра. Самарчанку оставили без 350 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, женщине позвонил «менеджер по информационной безопасности» банка. Он попросил ее помочь в изобличении коллеги, который продает данные клиентов преступникам. Для этого учительница должна была взять кредит и перевести на безопасный счет. Отзывчивая самарчанка согласилась.

– Не раздумывая она пошла в ближайший банк, взяла кредит в размере 350 тысяч рублей. Денежные средства частями через банкоматы перевела на указанный расчетный счет, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Позднее пострадавшая вспомнила информацию из памяток о мошенниках – их она видела на подъездах. Женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.