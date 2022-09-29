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Общество29 сентября 2022 6:26

В Самаре открыли обновленный сквер имени Куйбышева после комплексного благоустройства

Там появились скамейки, новые подвесные качели и флагштоки
Ирина СИНЕГУБОВА
По всему периметру установили ограждения и сделали уличное освещение.

По всему периметру установили ограждения и сделали уличное освещение.

Фото: администрация Самары

В Самаре открыли обновленный сквер имени Куйбышева, там сделали комплексное благоустройство.

— Провели работы по полному обновлению плиточного покрытия пешеходного пространства, высадили новые деревья и кустарники, а также засеяли газоны, — рассказали в администрации Самары.

Помимо этого, в сквере появились скамейки, расположенные вдоль окружности, новые подвесные скамьи-качели, флагштоки. По всему периметру установили ограждения и сделали уличное освещение.

Благоустройство и обновление сквера Куйбышева, расположенный на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе, стали возможным в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Общественное пространство заняло четвертое место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства, которое проходило в 2021 году.