Появились подробности возгорания четырех автомобилей в Тольятти в ночь на 29 сентября

Причину пожара предстоит выяснить специалистам. Фото: телеграм-канал "Типичный Тольятти Новости"

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности возгорания четырех автомобилей в Тольятти. Информация о пожаре поступила в 02:36, ликвидировать его удалось в 02:59.

— В тушении транспортных средств участвовали восемь человек. Причина случившегося устанавливается, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Возле дома № 24 на улице Механизаторов в Комсомольском районе горели машины Nissan и "Нива", огонь перекинулся на автомобили Lada Granta и Кia. Как сообщают очевидцы, был слышен хлопок, похожий на звук взрыва.

Судя по кадрам, огонь был серьезным, свет от него распространился по всему двору и напугал жителей. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.