Самарский врач рассказал о причинах и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

По словам специалиста, профилактику необходимо начинать с самого детства. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по кардиологии Дмитрий Дупляков рассказал о причинах и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Среди факторов риска выделяются повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, а также недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.

К развитию сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего приводит нездоровый образ жизни, который формируется в детском и подростковом возрасте. По словам специалиста, профилактику необходимо начинать с самого детства.

Также важным является развитие культуры здоровья, которая предполагает регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, а также навыки борьбы со стрессом.

По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.