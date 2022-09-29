Два человека пострадали в результате ДТП с «Foton 37021» и «Лада Гранта» в Самаре

Пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла днем 28 сентября в Самаре. В Кировском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, пострадали двое человек.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, столкновение произошло в 13:30. 26-летний водитель грузовика «Foton 37021» ехал по улице Чекистов в сторону Аэропортовского шоссе. Около дома №10 он столкнулся с «Лада Гранта», за рулем которой был 23-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 20-летняя пассажирка. Их доставили в больницу с места аварии. В данный момент полицейские выясняют все причины произошедшего.