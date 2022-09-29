Под Самарой «Гранта» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Приорой»

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в среду, 28 сентября, на территории Самарской области произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. «Лада Гранта» и «Лада Приора» столкнулись в Жигулевске. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 12:30. 23-летний водитель «Гранты» ехал от трассы М-5 «Урал» в сторону Яблоневого Оврага. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Приорой», за рулем которой был 35-летний мужчина.

На кадрах с места происшествия видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения – у машин разбита передняя часть. Кроме того, в ДТП пострадал водитель «Гранты».

– Мужчина был госпитализирован с места аварии, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, еще одна авария произошла 28 сентября в Самаре. Там столкнулись грузовой и легковой автомобили, пострадали двое человек.