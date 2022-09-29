Депутаты губдумы поздравили семью беженцев с рождением сына

Молодая мама принимает нужные подарки Фото: Самарская губернская дума

Депутаты губернской думы поздравили приехавшую в Самару из Харьковской области Алину Шило с рождением сына. Она прибыла в наш регион накануне родов и была госпитализирована в перинатальный центр больницы Середавина, где и родился сын – Владимир.

Сейчас женщина вместе с первенцем живет в пункте временного размещения вынужденных переселенцев базы отдыха «Дубки». Туда-то 28 сентября и прибыли куратор ПВР, первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова и председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Владимир Субботин. Вместе с сотрудниками центра они поздравили семью и передали необходимые вещи: коляску, одежду, белье, постельные принадлежности, средства гигиены.

Готовились к рождению ребенка дома, но пришлось уехать налегке, - рассказывает Алина. – Не ожидала, что так торжественно встретят, такие подарки прекрасные. Спасибо большое!, - поблагодарила женщина.

Родился Владимир в исторический для страны период, когда в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходил референдум по вхождению в состав России. Это станет для него и его родителей новой, знаковой точкой отсчета, - отметил в свою очередь Владимир Субботин.

Каждый пункт временного размещения закреплен за депутатами губдумы, они находятся на связи с руководителями центров и при возникновении непредвиденных ситуаций оперативно включаются в их решение., рассказала Марина Антимонова.

В «Дубках» сейчас размещено 174 человека, более 60 из которых – дети.