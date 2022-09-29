Сезон работы фонтанов завершат в Самаре 1 октября 2022 года

Рабочие занялись ремонтом поющего фонтана на Волжском проспекте / Фото: департамент городского хозяйства и экологии Самары

В Самаре завершается сезон работы фонтанов. Их отключат уже на этой неделе, сообщили в своем телеграм-канале представители департамента городского хозяйства и экологии.

— Сезон работы фонтанов будет завершен в субботу, 1 октября 2022 года. Всего их в городе насчитывается 48, — отметили в ведомстве.

Напомним, в этом году фонтаны заработали в конце апреля. Они радовали глаз и освежали в жару на протяжении нескольких месяцев. Теперь им предстоит отдохнуть. После отключения фонтаны законсервируют до следующего сезона. Некоторые объекты ждет ремонт. К примеру, рабочие приступили к обновлению поющего фонтана на Волжском проспекте, 10.