В Самарской области четвертый месяц подряд замедляется инфляция

Параллельный импорт насытил рынок товарами длительного пользования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области инфляция замедляется четвертый месяц подряд. В августе годовая инфляция продолжила снижаться и составила 15,2% после 15,8% в июле.

— Это большей частью связано с расширением предложения отдельных товаров на внутреннем рынке и сдержанной потребительской активностью, — рассказали в отделении Банка России по Самарской области.

Благодаря увеличению объемов производства мясной продукции и хорошему урожаю снизился годовой прирост цен на мясо, овощи и фрукты. Дешевле стали капуста, картофель, огурцы. Из-за экспортных ограничений увеличились внутренние предложения ряда товаров. Это касается моторного топлива, лесоматериалов, мебели.

Параллельный импорт насытил рынок товарами длительного пользования, такими как смартфоны, телевизоры, крупная бытовая техника. На них также снизился спрос у жителей региона. По словам специалиста, для стабильного экономического развития оптимальна инфляция вблизи 4% в год.